國際財經

周一(7月31日)美國公布的經濟數據好壞參半：雖然7月芝加哥採購經理指數(PMI)由3年高位65.7大幅回落至58.9，低於預期的60，但6月待完成成屋銷售按月增長1.5%，高於預期1.0%增長，而且7月達拉斯聯儲製造業活動指數意外上漲至16.8，高於預期13水平。

不過，美國經濟數據的表現對於金融市場的影響有限，反而白宮的人事變動令美滙指數再遭沉重打擊。白宮新聞主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)剛上任僅十天就被美國總統特朗普(Donald Trump)撤職，白宮走馬燈式的人事變動令市場愈發懷疑特朗普的執政能力(據傳斯卡拉穆奇已是特朗普上任以來撤職的第12個官員)，美滙指數因此下滑至14個月新低92.75。

原本美元疲弱應有利於倫敦金，但疲弱的實金需求似乎限制了金價的進一步升幅。金價昨日最高升至1270.9美元後乏力再升，今早(8月1日)多番測試1270/1270.5美元阻力仍以失敗告終，其後最低曾下滑至1264.6美元。

由於金價此時已跌穿了短期的整固區域1265美元至1270美元，後市調整的風險大幅增加，或會進一步下滑至1260美元附近(日線圖上升通道底部)甚至1255美元附近(從1204.6美元至1270.9美元的上升浪的23.6%斐波納契回吐水平)。但近期美元走勢異常疲弱，若無意外因素逆轉美元弱勢(例如周五的美國非農就業數據表現強勁)，倫敦金的下跌空間應該有限，我們將考慮逢低買入的策略。

策略方面，若金價回落至1255/1256美元區域，我們將買入倫敦金，上望1268美元，跌穿1250美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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