國際財經

因剛上任僅十天的白宮新聞主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)被美國總統特朗普(Donald Trump)解職，加劇了市場對美國政壇不確定性的擔憂，令美滙指數在周一(7月31日)擴大跌幅至14個月新低92.75，支持澳元/美元上漲0.16%至0.7999，最高見0.8003。

事實上，澳元/美元自上周四(7月27日)刷新兩年高位至0.8065後大幅回吐，一度回落至0.7936，但美元的弱勢有助於澳元/美元重拾升軌。今天(8月1日)清晨公布的中國財新製造業採購經理指數升至4個月高位51.1，高於預期的50.4，其中新出口訂單分項指數更是升至5個月高位53.5，表明海外需求強勁，全球經濟正在好轉。強勁的海外需求帶動採購數量指數升至5個月來最強勁的水平，而澳洲作為中國大宗商品主要採購來源國自然受惠，澳元/美元因此刷新3個交易日高位0.8042。

正當市場對澳元前景一片看好之際，澳洲央行在今日議息會議後宣布維持基準利率於1.5%不變，而更為關鍵的是，澳洲央行表達了對澳元升值令澳洲經濟增長放緩的擔憂，一度令澳元/美元急挫至0.7995。但其後澳洲央行在提到經濟時稱全球經濟改善將刺激大宗商品價格回升，令澳元滙價迅速反彈至0.8029。

不過，此次澳洲央行議息聲明依舊充斥著對通脹與薪資增速的擔憂。澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)曾在7月26日表示因該國工薪增速疲軟，通脹遜於預期，澳洲央行不會盲目跟隨全球其他主要央行進行加息。而7月26日公布的澳洲第二季消費物價指數(CPI)按年增長僅為1.9%，不及預期增長的2.2%，表明當前澳洲通脹離澳洲央行設定的2%至3%的目標通脹區間仍然存在差距。

另外，澳洲央行副行長德貝爾(Guy Debelle)在7月21日亦曾表示澳元升值可能會令經濟調整複雜化並抵消低利率與全球經濟增長加快所帶來的好處。可見，澳洲央行正副行長對強勢澳元均相當「忌憚」，令澳元滙價近期升勢或受制於澳洲央行的鴿派措辭。

展望本周，經濟數據方面投資者需要重點留意周五(8月4日)澳洲6月零售銷售與美國7月非農新增就業職位表現，而澳洲央行亦同時在周五發表季度貨幣政策聲明，料將令澳元/美元走勢再掀波瀾。

技術分析方面，雖然周線圖顯示澳元/美元升穿0.7800後已打開中長線的上升空間，但澳元/美元在升穿0.8000後升勢有所反覆，而且日線圖的RSI顯示滙價進入超買狀態，故需小心後市隨時出現大幅調整。若澳元/美元跌穿日線圖的上升通道底部支持0.7980，後市或會進一步回落至0.7950水平(9日指數移動平均線)甚至0.7875附近(從0.7570至0.8065的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。但澳元中長線仍以上升為主，屆時或可考慮再度買入。

策略方面，若澳元/美元回落至0.7880/0.7900區域，我們將買入澳元，目標0.8050，跌穿0.7850止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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