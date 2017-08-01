國際財經

歐羅區多國PMI數據大致符合預期，加上第二季經濟持續增長，利好投資氣氛，歐股中段升幅擴大，道期升幅亦擴大至逾百點。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7433點，升61點或0.84%；德國DAX指數報12183點，升65點或0.54%；法國CAC 40指數報5123點，升29點或0.58%；意大利富時MIB指數報21587點，升100點或0.47%。道指期貨暫報21948點，升106點。

歐羅區7月製造業採購經理指數(PMI)終值雖然跌至56.6，但IHS Markit表示，歐羅區新訂單仍堅實，未完成訂單增加，且僱傭活動強勁，預期8月仍將保持活躍。另外，歐羅區第二季國內生產總值(GDP)初值，按季增長0.6%，按年則增長2.1%，兩者均符合市場預期。

英國方面，7月製造業PMI升至55.1，高過6月向下修訂的54.2，亦高過市場預期的54.4。德國7月製造業PMI終值跌至5個月低點58.1，增速略低於6月的59.6，主因新訂單放緩。法國則因總統大選後政治不明朗因素消除，7月製造業PMI終值微升至54.9，僅略低於4月觸及的6年高位54.8。

英倫銀行將於周四議息及公布通脹數據，英鎊今日走高，現報1.3225美元，升0.08%。不過，歐羅則偏軟，現報1.1815美元，跌0.23%。

油價反覆，但仍企穩50美元以上水平，紐約原油期貨現時每桶報50.24美元，升0.07美元或0.14%；倫敦布蘭特期油報52.71美元，跌0.01美元或0.02%。