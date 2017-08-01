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今日 09:59 國際財經

馬斯拉指生產有困難 Tesla股價下滑

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美國電動汽車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁(CEO)馬斯克(Elon Musk)表示，集團將面對地獄般的生產情況。消息引致市場揣測該公司的生產面對困難，因而股價受壓。

上周五，馬斯克親自把30輛3型號汽車交付給公司僱員，是首批交付的3型號汽車。特斯拉希望通過年產50萬輛3型號汽車，推動公司轉虧為盈。

馬斯克在交付儀式前向記者表示，集團面對未來半年的地獄式生產情況。他其後又在台上發表類似看法。

Tesla股價周一跌11美元或3.5%，報323.47美元。市後時段稍為回升。

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