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國際財經
英國富時100指數收報7372，升0.05%或3點；德國DAX指數收報12118，跌0.37%或44點；法國CAC 40指數收報5093，跌0.73%或37點。
強積金買A股 港交所促加碼
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從《打死不離3父女》看印度文化五件事
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【盤房來料】大笨象或似友邦 整固後再爆上
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歐智華:回購成資本管理恒常工具 每半年檢視
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滙控上半年香港區稅前盈利增10%
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