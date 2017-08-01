即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數短期走勢受業績主導，上周放榜的波音和雪佛龍業績理想，帶挈道指連續3日破頂，全周升1.2%。相反，投資者似乎不太滿意如Google母企Alphabet等科網龍頭的成績表，科技股上周突然遭拋售，拖累納指一周累跌0.2%。

本周美股業績焦點落在蘋果公司身上，且看會否令科技股進一步轉弱。另外，包括Phillips 66、輝端、Tesla及巴郡等，亦將派發成績表。

參考調研機構Bespoke的資料，約千隻美股已公布今年第二季度業績，當中約63.2%企業的盈利表現較預期為優，約63%企業的收入超過預期。然而，股民似乎仍不滿意。

從派發業績隨後交易日的股價表現看，截至上周，公布業績的企業股價單日平均下滑0.79%。而且在盤前/盤後交易時段，以及正常交易時段的股價皆錄得跌幅，分別平均挫0.27%和0.48%。

如【右圖】所示，截至上周，盈利表現遜預期的企業成股民拋售對象，開市前平均跌3.05%，於正常交易時段則挫0.36%；即使盈利勝預期的美企，其股價在正常交易時段同樣受壓，跌0.58%，回吐開市前的平均升幅(約1.01%)，令全日升幅收窄至0.38%，頗有「趁好消息出貨」的味道！

以板塊來看，必需消費品股公布業績後的股價單日表現最為出眾。該板塊中，盈利表現勝預期的企業，單日股價平均升1.2%；盈利表現不理想的，股價只平均下滑0.4%。

反之，工業股股價表現最為慘情，盈利表現遜預期的企業股價平均瀉5.6%；原材料股的相關跌幅亦達3.3%。這兩板塊當中，即使企業盈利表現優於預期，股價分別僅升0.6%和0.1%。不過，業績始終是滯後數據，近日商品價格出現回升跡象，或成為工業及原材料股扭轉弱勢的契機。

美國政壇上周上演了一齣峰迴路轉的戲碼，幾名共和黨重量級議員在修訂奧巴馬醫改法案上倒戈，令總統特朗普的管治能力備受質疑；而當地上季工資增速又創兩年低，加劇美滙指數跌勢，回落至去年6月以來的最低水平。若美滙指數持續偏弱，將有利美元計價的商品價格回升。

此外，全球最大設備和機械製造商Caterpillar的業績令人刮目相看，截至6月的3個月期間，除了亞洲與北美地區器械銷售保持增長，拉丁美洲市場更結束長達46個月的跌勢，而歐洲、非洲及中東地區的器械銷售跌幅亦持續收窄。Caterpillar被視為環球經濟冷暖的另類指標，如果環球經濟確實正在復甦，經濟周期相關板塊如工業及原材料股，盈利及股價將能受惠。

港股方面，在7月最後一個交易日，恒生指數不但重上兩萬七關，更以接近全日高位收市，報27323點，大漲344點或1.28%，再創逾25個月新高，成交869.11億元。整個7月份，恒生指數累飆1559點(或6.05%)，是半年以來最大單月升幅，更是10年來表現第三佳的7月。正如上周本欄引用的歷史統計數據，7月確如預期般表現不俗。那麼， 8月又會否歷史重演，表現相對不理想呢？現在仍言之尚早，但恒指已連升7個月，14天RSI已攀升至75頗為超買水平，若大市短期出現整固，甚至溫和調整以消化早前的升幅，投資者不應意外。

信報投資研究部

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