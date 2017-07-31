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今日 21:42 國際財經

氣氛利好 道指再創新高

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市場氣氛持續向好，美股早段上揚，道指更再創新高。

截至本港時間晚上約9時41分，道指報21903點，升72點或0.33%；標普500指數報2477點，升5點或0.22%；納指報6391點，升17點或0.27%。

美國稍後將公布6月二手樓簽約銷售指數，預期為按月升1%，前值為跌0.8%。另外，還有7月芝加哥採購經理指數及7月達拉斯聯儲製造業活動指數。

油價持續回軟，紐約原油期貨現時每桶報49.55美元，跌0.16美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報52.46美元，跌0.06美元或0.11%。

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