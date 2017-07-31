國際財經

上周五(7月28日)美國商務部公布的數據顯示，美國第二季實際國內生產總值(GDP)年化季率錄得增長2.6%，自上一季度美國經濟增長創3年來最低後迎來復甦，但數據仍略低於市場預期2.7%增長，令疲弱已久的美滙指數仍缺乏強而有力的藉口反彈。

更重要的是，美國總統特朗普執政不順，不但深陷「通俄門」政治風波，而且新醫改法案面臨重重阻力，邊境稅政策亦遭擱置，令市場懷疑他能否順利推進稅改等經濟刺激計劃，故美滙指數在上周四短暫反彈至94.10附近後再次大幅下滑，而美國第二季GDP數據公布後更是進一步下滑至93.235附近。

美滙指數持續走軟，有助倫敦金企穩於日線圖的上升通道底部1255美元之上，加上北韓再度發射導彈，刺激地緣政治局勢再度轉趨緊張，金價終於成功升破1265美元阻力至1270.7美元，最終收市於1269.1美元，全周錄得上升1.2%，亦是連續第三周上升。

今早金價進一步升至1270.9美元後受阻回落，目前窄幅徘徊於1266美元至1268美元之間。金價似乎正在小時圖形成小型上升楔形，短期內若能企穩上升楔形底部1265美元之上，後市應有機會進一步挑戰1276美元甚至1278美元，但若跌穿1265美元，可能會先行調整至1255美元甚至1250美元附近。

策略方面，我們根據7月27日策略於1255美元建立的倫敦金買盤已於目標1269美元平倉，獲利14美元。短期內若金價升至1278/1280美元，我們將沽出倫敦金，下望1266美元，升穿1283美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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