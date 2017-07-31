國際財經

雖然歐羅區核心通脹升至4年高位，但失業率持續回落，加上滙控(00005)業績勝預期兼宣布回購股份，利好市場氣氛，歐洲股市中段普遍上揚。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7395點，升27點或0.37%；德國DAX指數報12177點，升14點或0.12%；法國CAC 40指數報5127點，跌4點或0.08%；意大利富時MIB指數報21544點，升114點或0.53%。

歐洲經濟數據方面，歐羅區7月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.3%，符合市場預期，但核心通脹率由6月的1.2%升至1.3%，升至4年高位。6月歐羅區失業率下滑至9.1%，低於5月的9.2%，創2009年2月以來新低，亦低於預期。意大利7月消費物價調和指數(HICP)初值按月下降1.9%，按年增幅持穩於1.2%。

另外，英國6月抵押貸款批准宗數約6.47萬宗，市場預期為6.5萬宗，跌至去年9月以來新低。英倫銀行將於周四議息及公布季度通賬數據，分析預計利率決定和通脹報告元素將包含強硬傾向，對英鎊或構成支持。英鎊今日曾高見1.3151美元，惟其後掉頭回軟，現報1.3112美元，跌0.18%。

道指期貨暫報21816點，升41點。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報49.64美元，跌0.07美元或0.14%；倫敦布蘭特期油報52.44美元，跌0.08美元或0.15%。