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今日 18:28 國際財經

【看圖測市】無視日央行鴿派言論 美元/日圓跌跌不休

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上周五(7月28日)日本公布的經濟數據大部分表現良好，雖然6月零售銷售按月增長2.1%，低於市場預期2.3%增長，但6月家庭消費支出意外按月增長1.5%，遠優於預期下跌0.1%，而且6月失業率大跌0.3%至2.8%，亦優於預期3.0%，而市場最為關注的6月消費物價指數(CPI)和6月核心CPI均按年增長0.4%，符合市場預期。

雖然日本6月CPI增長符合預期，但距離日本央行的通脹目標2%仍有很大距離，事實上日本央行在7月20日一如預期維持基準利率在-0.1%不變，並繼續以當前速度購買國債以達成每年持債目標80萬億日圓的承諾，並且再次推遲實現通脹目標的預估時間。這意味着在全球各大央行紛紛轉向鷹派的同時，日本央行將會明顯落後於全球其他主要央行的貨幣政策。但令人惋惜的是，市場對於日本央行近段時間以來極為密集的鴿派言論已顯麻木，最終未能為美元/日圓提供反彈動力。

與此同時，上周五歐美時段公布的美國第二季GDP數據略低於市場預期，令美滙指數無力擺脫近期弱勢，加上日本媒體報道稱，北韓在上周五發射一枚導彈落到了日本專屬經濟區，全球地緣政治的緊張局勢無疑令日圓避險買盤獲得支持，美元/日圓在眾多負面因素的拖累之下刷新自6月15日以來的6周低位110.54。

美元/日圓在今天亞洲時段延續上周弱勢，再度刷新6周新低至110.30，但美滙指數小幅反彈令美元/日圓最終回升至110.60附近，未能進一步考驗110.00下方支持。不過，日線圖顯示，美元/日圓於7月11日升至近4個月新高114.48後大幅下挫逾400點，並形成自7月11日高位114.48延伸而下的下降通道，目前美元/日圓仍維持在下降通道內運行，若滙價再度受阻於通道上軌111.00-111.35阻力區域，有望進一步下行考驗110.00甚至109.00水平。

策略方面，我們根據7月19日策略在111.60建立美元買盤，但已在上移止損至112.20後提早平倉，獲利60點。若美元/日圓反彈至111.00至111.20的阻力區域，我們將沽出美元，目標110.10，升穿111.65止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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