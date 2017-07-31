國際財經 時事脈搏

英國財政大臣夏文達(Philip Hammond)表示，英國無意在脫歐後將稅率降至遠低於歐洲均值的水平，以維持競爭力，相反會維持一個具有歐洲特色的經濟和社會模式。

夏文達接受法國《世界報》採訪時稱，經常有人說倫敦會在財政監管方面謀求不公平的競爭優勢，這不是英國對未來的設想和願景。

他又指，英國所徵稅率按GDP佔比衡量，在歐洲平均數以內，又認為該國還將繼續維持這一水平。

然而，這和夏文達1月接受德國《周日世界報》採訪時的說法截然不同。當時他威脅利用企業稅作為英國脫歐談判的一種籌碼。