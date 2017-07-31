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今日 16:02 國際財經

滙控業績勝預期 歐股早段造好

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滙控(00005)業績勝預期兼宣布回購股份，加上投資者憧憬本周多項經濟數據及企業業績均有不俗表現，包括歐羅區次季經濟增長、美國7月非農業職位數據，以及蘋果業績，市場暫時擺脫北韓發射導彈及俄羅斯制裁風波的不確定性因素，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午4時01分，英國富時100指數報7404點，升36點或0.49%；德國DAX指數報12180點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5139點，升7點或0.15%；意大利富時MIB指數報21492點，升62點或0.29%。

道指期貨暫報21826點，升51點。

滙控稍早時候宣布，上半年列賬基準除稅前利潤102.43億美元，按年增長5.45%，勝預期。單計第二季，稅前利潤52.82億美元，按年則46.4%。滙控在倫敦市場現報765.8便士，較上日升22.2便士或2.99%。

有報道指，美國政府將對委內瑞拉實施新制裁，包括可能制裁委國的石油業，以示對總統馬杜羅以選舉成立特別代表大會修改憲法的做法不滿。油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報49.9美元，升0.19美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報52.8美元，升0.28美元或0.53%。

歐羅區今日稍後將公布6月失業率及7月消費者物價指數(CPI)初值，市場預期分別為9.2%及按年升1.3%，前值分別為9.3%及升1.3%。

此外，美國亦將公布上月成屋簽約銷售指數，預期為按月升1%，前值為跌0.8%。

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