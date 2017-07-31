國際財經

聯儲局上周公布議息結果，美國上周股市個別發展。展望本周，美國7月非農業職位數據與蘋果業績，將主導後市動向。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數升1.2%。標準普爾500指數跌少於0.1%。納斯特綜合指數跌0.2%。

Leuthold集團策略師James Paulsen表示，本周的數據消息將很重要，特別是就業數據，因為它可能左右聯儲局對利率前景的看法，以及美元滙價表現。

目前，分析員預期周五公布的美國7月新增非農業職位將是18.3萬個；前一月為22.2萬個，屬於較市場差的數據。

同時，投資者預期關注7月失業率及平均工資增幅，市場預期前者將由4.4%降至4.3%，後者預期將由0.2%升幅增至0.3%升幅。

Paulsen指出，如果數據牽動美元滙價進一步偏軟，美滙指數跌穿92.5的三年低位水平，後市跌勢將難以估計，此舉暫時看來利好股市。

瑞銀策略師Julian Emanuel指出，問題在於就業數據既不可太強勁，也不可能太疲弱，因為前者可能觸發債市大跌，後者可能引致聯儲局憂慮經濟前景，兩者均可能對股市不利。

除了7月就業數據，美國本周公布的數據，周二公布的有個人收入與開支、ISM製造業指數與汽車銷售等。

其他數據方面，歐羅區將於周一公布7月核心通脹，市場預期為升1.1%，仍會遠低於歐央行的2%指標。同時，歐羅區將於周二公布第二季經濟增長，市場預期為按年升2.1%，按季升0.6%。

此外，英倫銀行將於周四公布議息結果。市場預期息率將維持不變。澳洲央行則於周二議息，市場預期息率也維持不變。

藍籌業績消息方面，本周焦點是蘋果公司。納指在上周四出現逆轉，因此，周二公布業績的蘋果，將是決定有關走勢變化的關鍵。

Linsey首席市場策略師Peter Boockvar指出，蘋果是市值最大股份，因此它的消息對後市將有重要影響。市場預期，蘋果上季的每股盈利將升11%，收入升6%。

除了蘋果外，五分之一的標普500指數成分股也於本周公布上季業績。Paulsen表示，藍籌業績暫時而言是良好的，但一旦有負面消息，或者未如理想的升幅，借勢調整的壓力也不會低。

上周，美國政治消息對市況也有一定衝擊。本周重要的政治消息將是美國國債調高的討論。Emanuel指出，健保法案的失敗反映共和黨與總統特朗普的分歧，令到國債上調問題不再是必然的事。