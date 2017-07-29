國際財經

數據顯示，南韓三星集團已取代英特爾，成為全球最大晶片生產商。

三星的半導體業務分支在今年第二季的銷售收入與經營溢利，分別是157億美元與71億美元；英特爾同期的收入與經營溢利分別是148億美元與38億美元。

三星一直在半導體市場落後於英特爾，但受惠於手機晶片需求強烈，令到它可迫近英特爾，以致在最新一季度取代後者的「一哥」地位。

分析員相信，三星可望在今年餘下時間保持晶片業「一哥」地位。一年前，英特爾的晶片收入仍較三星高25%。

三星與英特爾拒評上述消息。