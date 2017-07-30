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今日 19:31 國際財經

羅傑斯料下一次金融危機今年或明年開始

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著名投資者羅傑斯(Jim Rogers)日前出席一論壇時表示，每隔4年到8年，美國或北美就會出現經濟問題，預計下一次金融危機將在今年或明年開始，將成為你我人生經歷中最糟糕的一次危機。

羅傑斯預計，一旦金融危機爆發，金價將出現「爆炸性」上漲，但他也表示，他現在不買黃金，近期也沒有買過黃金。實際上，他多年來一直持有黃金，因此現在不會買入或賣出。如果金價下降很多，低於每盎斯1000美元，會購買更多黃金，因為到最後人們對政府和紙幣失去信心時，他們總是把資金轉向金銀，金價因此會上漲很多。

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