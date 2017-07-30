國際財經

據伊朗《財經論壇報》報道，今年首4個月伊朗對歐盟原油出口量達931萬噸，約6650萬桶，平均每日約56萬桶，是去年同期的6倍多。

報道指出，在歐盟國家中，意大利進口伊朗原油最多，約280萬噸；法國和西班牙排在其後，分別進口約220萬噸和110萬噸。

伊朗國家石油公司負責人指出，根據與歐盟國家簽署的最新合同，伊朗對歐盟的原油出口量將達平均每天60萬至70萬桶。

報道認為，伊朗對歐盟原油出口量激增得益於伊核問題全面協議生效後，對伊朗相關領域的制裁得以解除。