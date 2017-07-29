國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)日前發布的有關意大利經濟形勢報告稱，在職的意大利人總體收入水平不及20年前。

報告指出，目前尚處工作年齡的意大利人的工資和財富，已經降至1995年水平以下，且人均工資水平預計10年內不會迅速回升。

IMF近期將意大利2017年經濟增長預期從此前的0.8%，上調至1.3%；同時表示，2018年意大利經濟發展仍面臨很多不確定因素，經濟增速預計將回落至1%。

意大利國家統計局昨日發布的調查數據，今年6月意大利人平均時薪較去年同期僅增長0.4%。