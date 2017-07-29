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今日 07:37 國際財經

亞馬遜拖累標普納指 道指創新高

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亞馬遜業績令人失望，標準普爾500指數與納斯特綜合指數受壓。但道瓊斯工業平均指數創新高。

道指最多曾跌40點，收市升33點或0.2%，報21830；業績佳的雪佛龍升1.9%，埃克森美孚業績差，跌1.5%。標普500指數最多曾跌10點，收市跌3點或0.1%，報2472；11個主要分項內，8個下滑，必須消費品表現領跌。納指最多跌45點，收市跌7點或0.1%，報6374。

累計本周，道指升1.2%。標普500指數跌少於0.1%。納指跌0.2%。

亞馬遜前一天公布業績，較市場預期差，股價收市跌2.5%，但偏離全日最低位。Kingsview Asset Management基金經理Paul Nolte表示，大市借亞馬遜消息調整，因為投資者感到股市估值已屆高位，一定要有很好的藍籌業績支持，才會再升，一旦消息欠佳，便有借勢回吐壓力。不過，他指出，指數下滑後有支持，反映調整壓力不重。

Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby認為，大市下滑與投資者調整組合也有關連，因為8月傳統上是淡季。他又相信，美國共和黨無法廢除奧巴馬醫改，加重了大市整固壓力。

科技股沽壓較重。除了亞馬遜外，蘋果、Facebook、Alphabet、Netflix俱下跌，儘管跌幅溫和。TowerBridge Advisors投資總監James M. Meyer認為，上述科技股的估值不低，因此市場態度審慎。

業績消息依然主導個別股份表現。業績欠佳的星巴克，股價跌9.2%；Expedia升3.4%；默克升0.7%，Align升10%。

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