今日 05:42
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升33點0.15%，報21830。
標準普爾500指數跌3點或0.13%，報2472。
納斯特綜合指數跌7點或0.12%，報6374。
細單位4年供應7.2萬伙新高
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