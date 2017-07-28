國際財經

美國消費者信心指數終值優於預期，但埃克森美孚(Exxon Mobil)業績遜色，加上科技股拖累，令美股中段反覆。

截至本港時間晚上約10時58分，道指報21784點，跌12點或0.06%；標普500指數報2466點，跌8點或0.34%；納指報6356點，跌26點或0.41%。

經濟數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)初值增長2.6%，符合市場預期，主要因為消費者開支及企業投資增長帶動，但首季經濟增長就由1.4%下調至1.2%。

期內，消費者開支增長加快至2.8%，企業在設備上的投資增長8.2%，是2015年第三季後最大升幅。不過，上季建屋投資下跌6.8%，是2010年第三季後最差。

美國密歇根大學7月消費者信心指數終值93.4，優於市場預期93.1，初值93.1，6月終值95.1。

美國兩大油企雪佛龍及埃克森美孚亦公布業績；美國第二大石油集團雪佛龍公布，第二季盈利14.5億美元，轉虧為盈，因為產量和油價上升支持，扣除特殊項目後每股盈利91美仙，高於市場預期。

埃克森美孚公布，第二季盈利33.5億美元，按年增長近一倍，主要因為海外業務利潤上升近70%，每股盈利78美仙，少過市場預期。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報49.61美元，升0.57美元或1.16%；倫敦布蘭特期油報52.44美元，升0.95美元或1.85%。

歐洲股市向下，英國富時100指數報7348點，跌92點或1.28%；德國DAX指數報12148點，跌63點或0.52%；法國CAC 40指數報5118點，跌68點或1.33%；意大利富時MIB指數報21418點，跌216點或1%。