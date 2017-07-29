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港股7月僅餘一個交易日，恒生指數7月迄今累積上漲4.7%，本月最終以陽燭高收的機會甚大。若如是，也吻合過去40年7月份多數錄得上升的往績。那麼，8月的表現又如何？

過往40年，恒指8月份平均按月下跌約1.44%，屬12個月之中表現第二差的月份；下跌比例約60%，是下跌比例最高的月份，即8月甚有可能進入整固格局(詳見7月22日刊文)。故此，即使恒指7月份收升，要進一步創八連升，似乎有難度。順帶一提的是，純粹從恒指的按月表現看，9月份同樣不甚樂觀。

當然，恒生指數自1964年推出至今，整體大趨勢是處於一個超級上升周期中，單單統計其平均變化(及升跌比例)難免有偏頗。所以，本欄透過統計學上「消除趨勢」(Detrend)的方式(只留下短期價格變動)看看恒指的按月變化，發現消除趨勢後的恒指歷年8月份按月表現比消除趨勢前還要糟糕，平均跌幅達2.3%，下跌比例高達72%，成為平均表現最差和下跌比例最高的月份【圖】。

整體大市歷年8月表現，是否與恒指8月(甚至連同9月)多數不濟的情況相似？根據1995年至今港股中線市寬(股價高於50天線比率)的按月表現，8月份平均下跌約7.3個百分點，下跌比例高達82%，均是所有月份中表現最差及下跌比例最大的月份。某程度反映，根據大市指標，8月份整體大市表現欠佳的機率同樣頗高。

自1970年至今，恒指連續6個月或以上錄得升幅，只出現過11次(包括今次的七連升)。參考過往恒指連升斷纜後的走勢，除非七連升或以上的情況密集出現(註：今次不屬此情況，因為最新的七連升紀錄，與上次2007年10月的連升明顯相隔一段時間)，否則，恒生指數多會出現短則1至3個月，長則6至8個月反覆回落或鞏固走勢，隨後才展開更大型的升浪。

換言之，一旦恒生指數目前的七連升(或八連升)斷纜，預料隨後將出現反覆鞏固走勢，屆時股民可伺機吸納強勢股，相信最遲在明年第二季開始，恒指便會展開幅度和升勢都十分強勁的最後升浪。

再看恒生指數成交量分布圖，恒指今年初至今沿着上升通道內運行，日前已升越2015年4月至2016年初下跌浪78.6%的反彈阻力位，現時更輕微升穿通道的頂線，直逼2015年大時代的小型成交密集蟹貨阻力區內；加上RSI早前亦攀升至76.55超買水平及今年內徘徊區頂部，恒指或會開始遇上較大阻力，短期出現調整或反覆鞏固走勢頗為合理。

總的來說，無論恒生指數以至整體港股，此時入市高追要承擔的風險頗大，反而候低吸納為宜。

信報投資研究部

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