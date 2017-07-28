國際財經

美國商務部經濟分析局(BEA)公布，該國第二季國內生產總值(GDP)初值增長2.6%，符合市場預期，主要因為消費者開支及企業投資增長帶動，但首季經濟增長就由1.4%下調至1.2%。

期內，上季消費者開支增長加快至2.8%，企業在設備上的投資增長8.2%，是2015年第三季後最大升幅。不過，上季建屋投資下跌6.8%，是2010年第三季後最差。

核心個人消費支出(PCE)物價指數初值上升0.9%，市場預期上升0 .8%；個人消費支出(PCE)物價指數初值上升0.3%，市場預期上升1.2%。