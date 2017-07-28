國際財經

周四(7月17日)美國公布的經濟數據普遍表現良好：雖然上周首次申領失業救濟人數升至24.4萬，略高於預期，但已連續第125周低於30萬關口，而且6月耐用品訂單按月大幅增長6.5%，遠高於預期3.9%增長且創下兩年新高，而6月貿易赤字亦縮窄至639億美元，優於預期。

雖然周四凌晨美國聯儲局「鴿派」的議息聲明一度拖累美滙指數跌至13個月新低93.16，但美元很快受到逢低買盤的支持而掉頭反彈，強勁的美國耐用品訂單數據更是進一步支持美元回升，美滙指數一度重返94之上。與此同時，倫敦金亦從日內高位1265.1美元掉頭下挫，最低跌至1254.5美元才企穩。

今日金價仍窄幅徘徊於1257美元至1261美元之間，似乎需等待今晚8時30分美國第二季國內生產總值(GDP)公布後才有明確方向。目前市場預計美國第二季GDP的年化季率增長2.7%(第一季GDP增長1.4%)，若實際數據較預期更為理想，將可帶動美元空頭回補，令美滙指數進一步大幅反彈，屆時則需小心金價或會跌穿1255美元，並下探短期支持1250美元甚至1243美元。但若金價企穩於日線圖上升通道底部1255美元之上，後市仍將輾轉上升，進一步挑戰1270美元及1278美元附近水平。

策略方面，我們根據昨日策略於1255美元買入倫敦金(上望1269美元，跌穿1250美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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