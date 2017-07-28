國際財經

歐洲多間銀行業績參差，市場繼續關注埃克森美孚及雪佛龍等大型企業的財務報告，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段續下滑。

截至本港時間下午6時35分，英國富時100指數報7387點，跌55點或0.74%；德國DAX指數報12115點，跌96點或0.79%；法國CAC 40指數報5116點，跌70點或1.37%；意大利富時MIB指數報21431點，跌203點或0.94%。

道指期貨暫報21696點，跌47點。

法國統計局公布，第二季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.5%，符合市場預期，主要由於出口攀升，抵消企業庫存下降，以及商業投資放緩的影響。德國亦公布7月消費者物價指數(CPI)初值，按月增0.4%，高於市場預期的升0.2%。

多間銀行今日公布季度財務，其中，瑞銀集團次季淨利潤11.74億瑞郎，按年增長13.54%，優於市場預期的8.79億瑞郎，但對未來前景仍持謹慎看法。瑞士第二大銀行瑞士信貸次季淨利潤3.03億瑞郎，按年升78.24%，符合市場預期。

不過，英國巴克萊銀行今年上半年虧損12億英鎊(約122.55億港元)，去年同期則錄得盈利11億英鎊。法國巴黎銀行次季盈利亦下跌6.4%至23.96億歐羅(約219.11億港元)，但跌幅較市場預期為少，因成本削減及投行業務收入錄得增長。

另外，英國金融市場行為監管局(FCA)行政總裁貝利(Andrew Bailey)稍早時候表示，倫敦銀行同業拆息(Libor)替代利率應在2021年底前就位，以供銀行業者使用。

美國能源資訊局早前公布的原油庫存減幅較預期高，以及美國產量下滑的消息，繼續推動油價上升，紐約原油期貨現時每桶報49.08美元，升0.04美元或0.08%；倫敦布蘭特期油報51.71美元，升0.22美元或0.43%。

美國稍後將公布次季GDP初值，預期增2.7%，前值為1.4%。