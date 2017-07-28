國際財經

周四(7月28日)美國6月耐用品訂單按月增長6.5%，大幅好於預期增長3.7%，繼上月錄得按月下降0.1%並創去年11月以來最大降幅後迎來大幅反彈，並創自2014年7月以來最大增幅。強勁的耐用品訂單數據為疲弱的美滙指數帶來喘息良機，美滙指數受此推動自13個月低位93.13大幅反彈至94.00上方，美元/瑞郎則強勢拉升近1.6%，一舉突破0.9600至日內高位0.9649，刷新自7月14日以來的新高。

事實上，美元/瑞郎周四的表現為主要貨幣中最為耀眼，主要因周二（7月25日）瑞士央行行長喬丹(Thomas Jordan)在接受報紙Le Temps採訪時表示，「根據我們的模型和指標來看，我們仍然認為瑞郎被嚴重高估了；出於這個原因，我們維持負利率的貨幣政策，並將在必要時干預。」瑞士央行的貨幣政策明顯落後於美國聯儲局，因而兩國的貨幣差異有望為美元/瑞郎提供進一步上行動力。

不過，美元/瑞郎的上升前景仍有隱憂，因為美國總統特朗普(Donald Trump)不但深陷「通俄門」的政治風波，而且他旨在取代奧巴馬醫改的法案面臨重重障礙，甚至另一改革承諾亦遭重挫，六位美國參眾兩院大佬和白宮要員在周四聯合發布聲明，稱討論過邊境調節稅親增長的好處，但它還有很多未知因素，因此決定為推進稅改而擱置這一政策。特朗普上台至今，其承諾的醫改、稅改、擴大基建、放鬆監管等新政無一實現，這無疑令市場信心大受打擊，若特朗普在10月1日新財年開啟前仍無作為，有望限制美滙進一步反彈空間。

日線圖顯示美元/瑞郎目前已突破自5月11日高位1.0099延伸而下的高點連線，顯示滙價反彈動力強勁，今早美元/瑞郎更延續昨日強勢，亞洲時段一度急升逾80點至時段高位0.9720。但隨後多頭鎖定獲利平倉，令滙價回落至0.9660-0.9680區間修整。若美元/瑞郎後市企穩0.9580-0.9600支持，後市有望進一步挑戰0.9770(從5月11日高位1.0099至7月21日低位0.9437下跌浪的50%調整水平)甚至0.9845水平。

策略方面，若美元/瑞郎回落至0.9580-0.9600區域，我們將買入美元，上望0.9760，跌穿0.9530止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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