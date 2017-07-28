國際財經

英國巴克萊銀行(Barclays)公布，今年上半年虧損12億元(英鎊‧下同)(約122.55億港元)，去年同期則錄得盈利11億元。

該行解釋，期內錄得虧損，因出售非洲業務Barclays Africa Group 33%股權的交易虧損14億元，同時為交易進一步作出11億元減值撥備。不過，若剔除出售非洲業務的影響，上半年稅前利潤按年增長13.48%至23.41億元。

期內，集團再度為支付付款保障保險(PPI)之賠償額外撥備7億元。