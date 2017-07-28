國際財經

隔晚美國股市個別發展，其中科技股下滑，拖累環球半導體股走軟，亞太區股市收跌。

美元兌日圓疲軟，加上日本防衞相稻田朋美請辭、首相安倍晉三民望低迷，政府更於下月初改組內閣，投資者關注日本政局不明朗因素，拖累日本股市失守二萬點，日經平均指數收報19959點，跌119點或0.6%。

日股本周累跌0.7%，連續兩周下滑，累跌0.79%。

南韓股市與澳洲股市亦雙雙挫逾1%。其中，韓國首爾綜合指數收報2400點，跌42點或1.73%。澳洲普通股指數收報5755點，跌77點或1.32%。