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今日 10:40 國際財經

美商務部長:特朗普保護鋼企計劃遇阻

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美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)向國會表示，總統特朗普承諾美國鋼鐵企業推出進口保護政策的進展，因局面複雜而遇阻，相關政策尚無明確出台時間。

《華爾街日報》引述密歇根州民主黨眾議員Sander Levin表示，羅斯在講話中用得最多的就是「複雜」一詞。他稱，複雜既體現在其他國家可能採取哪些潛在報復措施上，也體現在可能對國內其他行業造成哪些影響上。

另外，加州共和黨眾議員Judy Chu稱，政府已經意識到，此舉的確會引發其他國家報復。

據悉，羅斯並未就政府何時作出決定提供時間表。

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