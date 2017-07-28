今日 03:07
國際財經
投資者認為，聯儲局會後聲明偏向鴿派，即使美元滙價反彈，外圍金價周四造好，連續第四天錄得上升。
紐約8月期金升10.1美元或0.9%，收市報每盎斯1260美元，是6月14日以來最高。
美息不變 暗示9月啟動縮表
今日信報
書展書商 輸在無話題
占飛
｜
今日信報
板塊輪流炒 大市試衝頂
恒昇
｜
今日信報
49歲陳法蓉 感情收放自如
林艷虹
｜
今日信報
東風財務穩估值低 可持中長線
伊馬仕
｜
今日信報
無人車大熱 遺憾香港無寶可尋
StartupBeat
High-speed rail link may attract more mainlanders to Hong Kong
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
解開聯儲局退市密碼
陸庭龍
｜
財富管理
高院不處理城大學生覆核劉小麗宣誓案
時事脈搏 ｜ 昨日 16:14
陳啟宗:內地零售冬天已過 仍有三十年好景
香港財經 ｜ 昨日 17:00
李錦記128億購倫敦地標 成交破英商廈紀錄
香港財經 ｜ 昨日 18:09
長建傳競購德國能源計量商近達成協議
香港財經 ｜ 昨日 15:30
恒指升190點 逾兩年首次收返二萬七
港股直擊 ｜ 昨日 16:25
外滙基金上半年投資收入飆1.86倍 創新高
香港財經 ｜ 昨日 17:48
孫宏斌:融創近期會停緩發展
港股直擊 ｜ 昨日 17:25
長實夥長建購能源管理服務供應商
重要通告 ｜ 昨日 22:31
期結前夕再挾高 港股4日漲425點
港股直擊 ｜ 昨日 17:32
郭榮鏗:民主派不接受收緊財會會議程序
時事脈搏 ｜ 昨日 15:44
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞