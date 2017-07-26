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今日 00:51 國際財經

必治妥施貴寶次季淨利符預期

美國大型藥廠、必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)公布，第二季淨利潤按年跌21.7%至9.16億美元(71.44億港元)。每股經調整盈利為74美仙，與FactSet預測相同。收入由48.7億增至51.4億美元，優於FactSet預測值50.9億美元。

該公司修訂2017年業績預測，降低每股盈利區間，由2.72至2.87美元，降為2.66至2.76美元；每股經調整盈利區間，則由2.85至3美元，修訂為2.9至3美元。

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