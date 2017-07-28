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今日 00:19 國際財經

蜆殼料油價長期低迷 次季盈利急升

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歐洲最大石油公司、蜆殼於周四發表看淡油價前景預測，相信油價未來將持續處於低水平，但集團對現金流入量前景看法樂觀。

蜆殼行政總裁 Ben van Beurden表示，集團已做好削支安排，應對一個油價永久低迷、不可能重返大跌前水平的時代。

該公司公布，第二季股東應佔溢利為19億美元(148.2億港元)，是去年同期2.39億美元的7.95倍；期內來自營運業務的現金流入量為113億美元。集團預期，未來12個月、來自業務的現金流入量為380億美元，足以支付股息與減少債務。

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