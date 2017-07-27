國際財經

美國勞工部公布，截至7月22日止當周，美國首次申領失業救濟24.4萬人，按周增加1萬人，市場原本預期增至24.1萬人，結束連跌兩周。

至於美國首次申領失業救濟人數已連續第125個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.4萬人，按周無升跌。

另外，截至7月15日止當周，美國持續申領失業救濟人數為196.4萬人，按周減少1.3萬人，市場原本預期減至195萬人。