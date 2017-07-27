國際財經

美國聯儲局在周二及周三一連兩日的議息會議後，宣布維持聯邦基金利率於1.25%不變，符合市場預期。雖然會後聲明指會在相對較早的時間內開始縮減資產負債表，強化市場對於聯儲局9月開始縮表的預期，但聲明亦承認今年以來核心通脹保持疲軟，令市場認為聯儲局9月加息的機會為零，而12月加息的機會率亦有所下降。

受鴿派的會議聲明所拖累，美滙指數瞬間從94.20附近大幅下滑，今日更進一步延續跌勢至93.12，刷新13個月新低。而倫敦金在會議結果和聲明公布後亦強勢突破1250美元及1260美元(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)，今日亞洲時段更進一步攀升至1264.8美元，刷新自6月15日以來的逾1個月新高。

昨日倫敦金最低雖跌至1243.7美元，但始終企穩於18日指數移動平均線1241.8美元之上，並未破壞金價在日線圖的上升通道型態，而且金價成功突破此前下跌浪的61.8%回吐水平，技術走勢上應有利於後市進一步攀升。短期內金價或可上探1270美元甚至1278美元附近水平。不過，短期內需留意今晚8時30分公布的美國6月耐用品訂單及6月貿易赤字等重要經濟數據，若數據表現強勁將會減慢金價的上升速度。

策略方面，我們根據昨日策略在1258美元沽出倫敦金但已於1262美元止損，虧損4美元。若金價回落至1255/1256美元區域，我們將買入倫敦金，上望1269美元，跌穿1250美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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