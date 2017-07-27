國際財經

聯儲局或快將展開縮表，雖然主席耶倫議息聲明偏鴿派，但未對金融市場帶來很大衝擊，投資者焦點轉向企業財報及經濟數據，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7449點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報12236點，跌68點或0.56%；法國CAC 40指數報5191點，升1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21610點，升33點或0.15%。道指期貨暫報21669點，升23點。

聯儲局結束兩天政策會議後，一如預期維持利率1%至1.25%不變，並將維持緩慢收緊貨幣政策的路徑。分析預計，聯儲局決策者將於9月19至20日召開的下次政策會議宣布縮表計劃，並維持利率不變。

由於全球經濟形勢更趨光明，聯儲局已表示，今年將開始削減債券持有量，預計歐洲央行(ECB)明年亦將開始縮減規模達2.3萬億歐羅的購債刺激計劃。意味着美國、歐羅區和日本扣除央行購債後的主權債淨發行規模，可能在明年由負轉正，是2014年以來首次。這也將擴大可購買債券的範圍，推高借貸成本。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃提尼早前指出，歐央行可能從明年初起減少資產購買，但不應完全停止買債，認為決策者需要有彈性且周詳的計劃。

投資者繼續關注多家企業的財報表現，今晚公布業績的美國企業有亞馬遜、英特爾、Western Digital、聯合包裹(UPS)、威瑞森通訊(Verizon Communications)及萬事達卡等。

油價連漲3日後略見反覆，仍於接近8周高位徘徊，投資者寄望美國庫存降幅大於預期將削減全球過剩供應。紐約原油期貨現時每桶報48.78美元，升0.03美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報50.99美元，升0.02美元或0.04%。