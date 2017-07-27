國際財經

周三(7月26日)英國國家統計局(ONS)公布數據顯示，英國第二季國內生產總值(GDP)按年增長 1.7%，雖符合市場預期，但仍不及前值按年增長2%。加之本月稍早公布的英國6月消費者物價指數(CPI)意外放緩，凸顯出英國經濟增長未能進一步復甦，令市場對英倫銀行年內加息的預期降溫。數據公布後，英鎊/美元短線快速下跌逾30點至1.3000關口附近。

不過，英鎊/美元1.3000關口最終並未被真正擊穿，因周四(7月27日)凌晨2點美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率在1%-1.25%區間不變，並稱「相對迅速」啟動縮表。儘管如此，市場關注的焦點放在會議聲明中兩點措辭修改上，其中對通脹的描述刪除了首段「近期下滑」的字樣，認為「整體」12個月的通脹率指標都報下滑；刪除了對核心通脹率「大體上」低於2%的表述，市場普遍認為此次修改措辭表明美國聯儲局承認今年以來通脹疲軟已成為較為持久的現象，會議聲明總體偏向「鴿派」。美滙指數受此拖累失守94.00至日內低點93.37，英鎊/美元則大幅上漲逾100點至日內高位1.3127，刷新10個月以來的新高。

值得一提的是，美滙指數自「特朗普」行情終結後節節敗退。儘管此前的5月4日美國總統特朗普(Donald Trump)醫改法案在眾議院中獲得通過，然而周三(7月26日)在9名共和黨人和全體民主黨人的反對下，特朗普政府力推的醫改法案以17票之差在參議院宣告失敗，這無疑令深陷「通俄門」的特朗普再添困擾。

今日英鎊/美元盤中受1.3100下方支持後再度突破周三高位1.3127至時段高點1.3157，這顯示滙價1.3100下方買盤強勁，加上日線圖上顯示英鎊/美元仍持穩自6月21日低位1.2588延伸而上的上升通道，英鎊/美元若能有效企穩1.3100支持，後市有望挑戰通道頂部1.3300甚至1.3444水平。

策略方面，若英鎊/美元回落至1.3110至1.3100區域，我們將買入英鎊，上望1.3250，跌穿1.3050止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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