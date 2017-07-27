國際財經

福士(Volkswagen，又名大眾汽車)公布，第二季營業利潤按年增長逾倍，主要受核心品牌削減成本，以及新車型利潤增加帶動。

福士次季EBIT從上年同期的19億歐羅，增1.39倍至45.5億歐羅，略勝市場預期。

福士表示，核心同名品牌上半年獲利增倍至18億歐羅，主要因削減成本和銷量增加所致。

集團維持今年銷售利潤率預測在6至7%之間，2016年為6.7%。福士並預計，2017年集團營收將較去年創紀錄的2170億歐羅高出逾4%。

另外，福士還確認全年出貨量溫和增長的目標。