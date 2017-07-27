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今日 15:07 國際財經

德8月GfK消費者信心指數16年高

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德國智庫GfK公布，已處高位的德國消費者信心在即將踏入8月之際進一步上升。

GfK公布，針對約2000名德國人進行調查的8月消費者信心指數，由7月的10.6升至10.8，創2001年10月以來高位，市場預期持平於10.6。

GfK研究員Rolf Buerkl表示，消費者認為德國經濟正開足馬力前進，經濟預期和收入預期持續上升，消費者預計國內經濟在年內餘下時間還會加快。

Buerkl稱，消費者似乎未受如英國脫歐談判、美國進口稅威脅，以及德國和土耳其關係愈發緊張等全球風險的影響。

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