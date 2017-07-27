訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:14 國際財經

英國與歐盟達協議 免蘇皇滿足救助條件

放大圖片

英國財政部表示，歐盟委員會原則上同意一個替代方案，讓蘇格蘭皇家銀行免於出售逾300個分支，作為滿足金融危機時獲得救助的條件。

有關替代方案獲接納，意味蘇皇銀將資助約8.35億英鎊(85億港元)的措施，以協助競爭對手提升競爭力。

財政部稱，蘇皇將提供資金並採取一系列措施，改善英國商業銀行市場並加強競爭，同時協助中小企業在銀行服務方面享有更多選擇及更佳服務。

這項協議意味蘇皇在國家援助計劃中承擔的義務得以解除，而這被視為該行朝復甦和恢復派息邁進的一個重要里程碑。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。