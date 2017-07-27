國際財經

英國財政部表示，歐盟委員會原則上同意一個替代方案，讓蘇格蘭皇家銀行免於出售逾300個分支，作為滿足金融危機時獲得救助的條件。

有關替代方案獲接納，意味蘇皇銀將資助約8.35億英鎊(85億港元)的措施，以協助競爭對手提升競爭力。

財政部稱，蘇皇將提供資金並採取一系列措施，改善英國商業銀行市場並加強競爭，同時協助中小企業在銀行服務方面享有更多選擇及更佳服務。

這項協議意味蘇皇在國家援助計劃中承擔的義務得以解除，而這被視為該行朝復甦和恢復派息邁進的一個重要里程碑。