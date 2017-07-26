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今日 10:38 國際財經

南韓次季經濟增長按季放緩

南韓央行宣布，第二季國內生產總值(GDP)經季節調整後按季增長0.6%，符合市場預期，但低於第一季1.1%的增幅，因建築業活動放緩。

南韓第二季GDP按年增長2.7%，亦符合預期

第二季經季調的建築業產出按季跌0.3%，是兩年半最大降幅。第一季增長5.3%。

在GDP中，佔比約40%的出口按季下跌3%；資本投資按季升5.1%；民間消費增長0.9%，第一季增長0.4%。

南韓央行預期，今年經濟料增2.8%，略低於政府預估的3%，因全球對南韓生產的記憶體晶片、汽車與石化產品的需求依然強勁。

 

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