國際財經

商業新聞網站Axios引述消息人士稱，美國初創軟件商Slack在新一輪融資獲得2.5億美元(19.5億港元)，投資者包括日本軟銀。

以入股作價計，提供軟件以協助企業內部員工溝通的Slack估值為50億美元。去年4月Slack進行融資時，估值為38億美元，當時集資額為2億美元。

消息人士指出，矽谷創投公司Accel與軟銀是今次融資的牽頭投資者，而在今次售股安排期間，Slack也會協助有意出售股份的僱員與其他投資者套現。

Slack拒評上述消息。



