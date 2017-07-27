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今日 05:58 國際財經

藍籌業績消息推動 美股創新高

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較預期佳的藍籌業績，以及聯儲局公布議息結果，提及經濟前景良好的語調，美國股市周三高收，三大指數均創下收市紀錄新高。

道瓊斯工業平均指數收市升97點或0.5%，報21711；波音升10%，創下紀錄新高，單日升幅是2008年10月28日以來最高。標準普爾500指數升不足1點，收市報2477；電訊類升3%，主要是受惠於業績優於預期的美國電話電報(AT&T)上揚。納斯特綜合指數升10點或0.2%，收市報6422。

Fort Pitt Capital高級基金經理Kim Forrest指出，藍籌業績是推動市況上揚的動力，因為有足夠驚喜的消息。

聯儲局公布維持利率不變，會後聲明與早前公布的內容沒有太大差異，唯一的是修訂字眼，表示很快展開縮減資產負債表安排。

法國巴黎銀行北美市場首席經濟師Paul Mortimer-Lee指出，聯儲局很明顯暗示9月展開縮表，只是仍擔心通脹升勢不夠強。

AllianceBernstein高級經濟師Eric Winograd也認為，根據聯儲局的字眼轉變，該局應該於9月展開縮表。

個別股份方面，業績較預期佳的AT&T與AMD，股價升5%與4.6%，同樣有較佳表現的可口可樂升1.1%，但福特倒退1.9%。業績較預期佳的Anthem與安進，分別跌2.9%與2.8%。

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