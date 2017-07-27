國際財經

全球最多用戶的社交媒體Facebook公布，第二季淨利潤按年升71%至39億美元(304.2億港元)；期內收入升45%至93億美元，優於分析員估計的92億美元；87%廣告收入來自流動通訊設備，較去年同期的84%高。

消息公布後，Facebook在市後時段股價升1.6%至168.16美元，周三收市報165.61美元，升0.2%，但低於前一天創下的即市紀錄高位166美元。

Facebook披露，第二季末的活躍用戶人數為20.1億個，按年增加17%。集團上季的開支增加33%至49億美元。