國際財經

網上支付營運商PayPal公布，第二季淨利潤按年升27.2%%至4.11億美元(32.06億港元)。每股經調整盈利為46美仙，收入按年升18.5%至31.4億美元；FactSet綜合市場預期平均值分別為43美仙與30.9億美元。

PayPal預期，2017年度收入介乎127.8至128.8億美元，GAAP計的每股盈利介乎1.32至1.36美元；每股經調整盈利介乎1.80至1.84美元；FactSet綜合市場預期平均值分別為127億美元與1.79美元。

PayPal在周三收市升0.9%。