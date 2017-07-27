國際財經

聯儲局公布維持利率不變及很快啟動縮減資產負債表後，美國股市維持原有升勢不變。

道瓊斯工業平均指數最新報21706，升93點；標準普爾500指數報2478，升1點；納斯特綜合指數升10點，報6421。