國際財經

聯儲局公布議息結果,一如預期地決定維持現行1至1.25%指標利率水平不變,但披露很快啟動資產負債表正常化(縮表)安排。

該局在上次議息時表明,今年內啟動縮表安排,今次則更改字眼,變成「相對很快」(relatively soon)。此外,聯儲局的會後聲明也修改若干字眼,包括形容通脹為「低於2%」(running below 2%),而不是6月時的「有些低於2%」(running somewhat below 2%)。