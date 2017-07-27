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今日 02:05 國際財經

Whole Foods上季盈利勝預期

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亞馬遜擬收購的美國超市集團Whole Foods Market公布，第三季淨利潤下跌11%至1.06億美元(8.268億港元)。每股經調整後盈利為36美仙，優於FactSet綜合市場預期平均值33美仙。上季收入由去年同期的37億美元微升至37.3億美元，與FactSet綜合市場預期平均值相若。

集團表示，期內的同店銷售收益跌1.9%，優於FactSet綜合市場預期平均值2.2%跌幅。

該公司未有公布盈利預測，預期亞馬遜擬收購計劃可望於下半年完成。

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