即巿股評 港股直擊 國際財經

市場觀望美國聯儲局議息結果，普遍預期7月不會加息，但認為耶倫或會在聲明中暗示9月份宣布開始縮減資產負債表。此外，市場焦點繼續落在個別股份的業績上。其中，Google母公司Alphabet業績欠佳股價低收；而晶片公司AMD第二季度收入及利潤均遠超預期，帶動股價於收市後交易時段大漲逾一成多。

另外，筆者曾提醒讀者留意的阿里巴巴及京東商城(JD)繼續有好表現(詳見6月15日信析)，阿里更意外地獲「股神」畢非德點評。據內地媒體報道，畢非德在接受內地新浪財經訪問談及中概股時表示，對於當初沒有買入阿里感到後悔，又承認犯了對亞馬遜(Amazon)同樣的錯誤，低估了阿里的發展潛力。

回顧過去，阿里旗下的B2B業務曾於2007年在港上市，經歷狂升暴跌後，在2012年私有化退市。兩年後更棄「港」取「紐」，於美國再次IPO上市；因此，本地投資者對阿里的印象普遍不佳。縱使在紐約上市以後，由於華爾街投行對阿里的商業模式缺乏深入了解，在理解上也存有很大落差。

然而，阿里似乎決心以「行動」令投資者對其改觀。財經雜誌《巴隆氏》(Barron's)於今年5月曾提到，截至今年3月31日止，阿里第四季的業績表面上雖缺乏驚喜，每股收益為63美仙，低於分析員預期的每股66美仙，但其整體收入卻飆升60%，達到56億(美元．下同)，高於預期的52億元。事實上，阿里的四大主要業務收入都顯示出強勁的增長動力，核心電子商貿的收入按年漲47%至45億元，阿里雲(雲端計算)及數碼傳媒娛樂業務的收入分別按年增長103%和234%，其他創新業務的收入也按年攀升88%。

與此同時，內地消費者在線購物的熱潮幾乎沒有減退跡象，活躍買家增加1100萬名，總計達4.54億戶，而移動零售平台上的月活躍用戶也按季增加1400萬，達到5.07億戶。再者，阿里已不僅僅是一個線上購物平台服務商，集團推出的雲計算服務，付費客戶數目已增加至87.4萬名。

據《巴隆氏》估計，內地雲端計算的市場規模於2020年將高達200億元；分析員也預期，隨着阿里的市場份額不斷擴大，阿里雲的收入有可能從2016年的10億元攀升至100億元，成為該行業第五大，直逼亞馬遜等巨擘。

正如《經濟學人》早前的分析稱，數據(data)已成為世上最有價值的資源。阿里擁有巨大消費數據庫，使它具有極高的發展潛力，並且可進一步完善整個生態布局。阿里將於下月10日公布季度業績，若表現較預期好，目前股價的升勢應該是有餘而未盡。

港股方面，恒指昨天一度突破二萬七關口，最終收報26941點，升88點或0.33%，大市全日成交862.9億元。技術上，恒指已升至上升通道頂部，且同時受制於2015年大時代以來的成交量密集區(蟹貨區)阻力。若RSI跌穿70水平，短線或有可能出現輕微回吐；而支持位相當於金融海嘯低位至今的上升趨勢線(約26650點附近)【圖】。大家不妨參考周一本欄分析，日線MACD與其水平阻力仍有距離，反映恒指依然有上升空間。

信報投資研究部

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