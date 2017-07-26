國際財經

美國商務部公布，美國6月新屋銷售連續第二個月上升，因為西部地區銷售升至近10年高位，但房屋供應極其短缺，仍是樓市強勁復甦的障礙。

美國6月新屋銷售按月升0.8%，以年率計61萬間，市場預期61.5萬間。