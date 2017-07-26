國際財經

周二(7月25日)美國公布的經濟數據大部分表現良好：雖然美國5月樓價升幅低於預期，但美國7月咨商會消費者信心指數升至121.1，遠高於預期116.5，而7月里士滿聯儲製造業指數意外升至14，亦遠高於預期7。

此外，美國參議院就「是否進一步討論廢除奧巴馬醫改」進行投票，終以51對50的結果打破僵局，正式就新醫改方案進入辯論環節。雖然此結果並不意味着可以順利廢除奧巴馬醫改法案，但相對於此前面臨的重重困難，此小小的勝利足以為美滙指數帶來喘息之機。美滙指數在日內觸及13個月新低93.61後大幅反彈至94.00上方。

倫敦金在周一及周二兩度升至1258美元附近均受阻回落，未能成功突破1260美元阻力(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。美滙指數從13個月低位反彈更是進一步打壓了金價走勢，倫敦金輾轉回落，繼昨日失守1250美元支持後，今日更進一步跌穿小時圖的上升通道底部支持1248美元，最低見1243.7美元。

目前倫敦金雖處弱勢，但形成小型下降楔形，這意味着若金價掉頭升穿下降楔形頂部1248美元後，後市或有機會再度反彈至1258美元附近。當然這種情況意味着美國聯儲局在周四(7月27日)凌晨2時維持利率不變以及會後的聲明傾向鴿派，令美滙指數仍有機會再度下跌。但若聯儲局意外暗示9月開始縮表或維持今年加息3次的預期不變(或透露其他鷹派信息)，倫敦金將進一步下挫至1238美元甚至1233美元附近。

策略方面，若金價升至1258/1260美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1262美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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