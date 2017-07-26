國際財經

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場關注會後聲明會否釋出有關縮減資產負債表(「縮表」)的訊號，同時亦留意多家企業的業績表現，歐洲股市中段靠穩，油價升勢延續。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7483點，升49點或0.66%；德國DAX指數報12312點，升48點或0.39%；法國CAC 40指數報5204點，升43點或0.84%；意大利富時MIB指數報21545點，升88點或0.41%。道指期貨暫報21578點，升18點。

聯儲局今日將結束為期兩天的會議，市場普遍預期將維持利率不變，但關注點在於聯儲今年是否可能再次加息以及何時開始削減債券持倉。個別分析認為，聯儲有可能暗示9月開始「縮表」。

有一點需要留意的是，聯儲主席耶倫的任期將於明年2月結束，而誰將執掌這個全球最有影響力的央行，亦會對後市有很大的影響。美國總統特朗普早前提到，有兩個人可能是未來幾年聯儲主席的人選，分別是現任主席耶倫及特朗普經濟顧問科恩(Gary Cohn)。

另外，投資者亦相當關心美國的政治局勢變化，此前參議院以51票對50票通過就廢除奧巴馬醫保法案展開辯論，但這樣一個簡單的程序性表決也僅以1票之差通過，令人質疑如果動議稍加變化，共和黨能否湊齊議案通過所需的足夠票數。由於可推進刺激計劃的預期下降，已削弱了對美國經濟增長和通脹的預期，因此對金融市場的影響不容忽視。

今日繼續有多家美國大型企業公布業績，包括道富銀行、波音、Facebook及可口可樂等。

市場預計美國原油庫存下降，加上頁岩油生產增長顯露出放緩跡象，油價延續昨日升勢，紐約原油期貨現時每桶報48.28美元，升0.39美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報50.5美元，升0.3美元或0.6%。